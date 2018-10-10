версия для печати
Новости Москва Инфо
Достопримечательности столицы:Фонтан "Поющий журавль"
История фонтана "Поющий журавль".
Одно из красивейших мест Москвы
Эта часть старинной Москвы является любимой для большинства москвичей
Необыкновенное впечатление производит композиция из камней-валунов и сферы в которой они находятся
Несколько пенных струй стекают по камням в искусственное приспособление. На одном из камней есть журавль и его клюв задирается с клювом вверх
Cоздание фонтана датируется 1999 годом. Сквер в котором расположен фонтан очень популярен и в связи с этим имеет разношерстную публику в числе посетителей
Много раз фонтан становился объектом внимания вандалов. Для
избежания вандализма это творение увозится на хранение по окончании
сезона
Адрес: Чистопрудный б-р
Проезд ст. м. Чистые пруды
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.