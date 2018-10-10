Новости Москва Инфо

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Достопримечательности столицы:Фонтан 'Поющий журавль'

Фото: www.flickr.com

Достопримечательности столицы:Фонтан "Поющий журавль"

10 октября 2018г., 05:35

История фонтана "Поющий журавль"

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Одно из красивейших мест Москвы

Эта часть старинной Москвы является любимой для большинства москвичей

Необыкновенное впечатление производит композиция из камней-валунов и сферы в которой они находятся

Несколько пенных струй стекают по камням в искусственное приспособление. На одном из камней есть журавль и его клюв задирается с клювом вверх

Cоздание фонтана датируется 1999 годом. Сквер в котором расположен фонтан очень популярен и в связи с этим имеет разношерстную публику в числе посетителей

Много раз фонтан становился объектом внимания вандалов. Для избежания вандализма это творение увозится на хранение по окончании сезона

Адрес: Чистопрудный б-р

Проезд ст. м. Чистые пруды

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