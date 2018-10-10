В обращении, которое пришло в адрес регионального отделения ОНФ от новоселов жилого квартала, сказано, что детские сады площадью 2 тыс. 268 кв. м и 1 тыс. 904,8 кв. м были встроены в два из шести корпусов комплекса на бюджетные средства города. Более того, сами помещения уже готовы для приема детей: просторные и светлые пространства отведены под спальни, есть игровые комнаты, пищеблок, раздельные санузлы, установлена система противопожарной безопасности.

«Размещение детских садов в корпусах жилых домов зафиксировано в строительных документах застройщика и утверждено постановлением правительства Москвы от 25 декабря 2012 года №814-ПП «Об утверждении проекта планировки территории кварталов №616, №627 Пресненского района города Москвы», – рассказала член московского штаба ОНФ Ирина Жукова. – Однако с момента ввода домов в эксплуатацию указанные в документах здания так и не были использованы по своему прямому назначению».

На встрече с жителями активисты ОНФ выяснили, что им предложили водить малышей в другие детские сады.

«Обманутые жители направили коллективное письмо с просьбой о содействии в открытии детских садов в адрес органов исполнительной власти, – уточнила Жукова. – В ответ на обращения жителей специалисты департамента образования города Москвы отметили, что в перечне недвижимого имущества данные помещения отсутствуют. Представители департамента строительства города Москвы в свою очередь подчеркнули, что «в связи с экономической нерентабельностью малокомлектных дошкольных образовательных учреждений, а также в целях рационального расходования бюджетных средств на содержание государственных образовательных учреждений» департаментом образования города Москвы согласована коммерческая реализация этих учреждений при условии функционального назначения под образовательные цели. Возникает вопрос: каким образом учитывался норматив доступности для населения социальной инфраструктуры, если сейчас детские сады стали не нужны?»

Эксперты московского штаба ОНФ считают, что перепрофилирование двух социально значимых объектов в будущем может вызвать дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей до трех лет к 2021 г.

Активисты ОНФ взяли решение данного вопроса под контроль. Направили обращение в адрес властей Москвы с просьбой предоставить информацию о текущей ситуации с обеспечением жителей Пресненского района города Москвы дошкольными образовательными учреждениями, о планах по введению в эксплуатацию дополнительных дошкольных образовательных учреждений в Пресненском районе и планах по использованию встроено-пристроенных помещений в жилом комплексе «Пресненский вал, 14».

По результатам полученного ответа на площадке регионального штаба ОНФ в рамках работы тематической площадки Народного фронта «Образование» в Москве будет собрано экспертное совещание с участием заявителей, юристов, педагогов, экспертов по дошкольному образованию и представителей профильных министерств и ведомств

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