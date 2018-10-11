Если Россия выйдет из Совета Европы (СЕ), это негативно отразится на возможности выстраивать дипломатические переговоры между странами. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

"Я считаю, что это будет очень пессимистичный сценарий, поскольку в дипломатической практике нужно развивать диалог, а выход России будет означать прекращение существенной части этого диалога. Конечно, это крайняя мера, на которую, я надеюсь, нас не будут вынуждать идти", – сказал он

Ранее генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Россию могут исключить из числа участников уставных органов организации, если она не начнет платить взносы в бюджет СЕ до середины 2019 года

Ягланд подчеркнул, что к тем участникам, которые не платят взносы в бюджет организации в течение двух лет, можно применить санкции. В частности, генсек СЕ пригрозил, что Комитет министров прекратит участие России в работе ПАСЕ и самого КМСЕ

.