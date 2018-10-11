Московская сцена

Постановка приурочена к 80-летию со дня смерти Александра Куприна. Новую интерпретацию рассказа Куприна блистательно сыграли актеры Тамара Разорёнова и Антон Стреляев – выпускники Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.

Прозрачное звучание струнного квартета № 2 ре мажор А.Бородина в исполнении музыкантов «Нового Русского Квартета» дополнило стройный рисунок драмы. Строго и возвышенно звучало завершение – поэтическая молитва «Да святится имя Твое» под бетховенское «Largo appassionato» в исполнении актеров и пианистки Анны Айрапетянц.

Авторы сценария: Анна Айрапетянц и Елена Ускова.

Авторы костюмов: Сергей Пугачёв, Анна Андриенко.

Автор и продюсер проекта Анна Айрапетянц.

Спектакль проходит в рамках проекта «Новому веку – новые имена» при участии Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова и поддержке Благотворительного фонда «12»

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