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Московская сцена

'Гранатовый браслет' демонстрируют на подмостках консерватории

Фото: Эмиль Матвеев

"Гранатовый браслет" демонстрируют на подмостках консерватории

Информационный Центр Правительства Москвы 11 октября 2018г., 13:42

Спектакль приурочен к юбилейной дате автора рассказа. В Большом зале консерватории им. П.И.Чайковского с аншлагом прошел музыкальный спектакль «Гранатовый браслет. Предвестие любви».

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Постановка приурочена к 80-летию со дня смерти Александра Куприна. Новую интерпретацию рассказа Куприна блистательно сыграли актеры Тамара Разорёнова и Антон Стреляев – выпускники Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.

Прозрачное звучание струнного квартета № 2 ре мажор А.Бородина в исполнении музыкантов «Нового Русского Квартета» дополнило стройный рисунок драмы. Строго и возвышенно звучало завершение – поэтическая молитва «Да святится имя Твое» под бетховенское «Largo appassionato» в исполнении актеров и пианистки Анны Айрапетянц.

Авторы сценария: Анна Айрапетянц и Елена Ускова.

Авторы костюмов: Сергей Пугачёв, Анна Андриенко.

Автор и продюсер проекта Анна Айрапетянц.

Спектакль проходит в рамках проекта «Новому веку – новые имена» при участии Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова и поддержке Благотворительного фонда «12»

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