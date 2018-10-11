Будем здоровы

Большинство наименований продуктов в России и Европе радиоактивны. Интерес ученых коснулся изучения влияния радиации на организм.

Человечество регулярно сталкивается с проблемой заражения продуктов радиоактивностью. Почва, вода и морепродукты являются промежуточными инстанциями при переносе соответствующих компонентов в пищу

При приеме радиоактивной пищи степень опасности не всегда одинакова. В начале она небольшая, а затем ее последствия невозможно предсказать

Неизменно отмечается необходимость проверки радиоактивности в долгосрочной перспективе. Грибы накапливают в своих клетках радиацию при этом меняя уровень опасности заражения и вред от них заранее определить сложно.

Точно известно одно, что при потреблении продукта с радиационным фоном, превышающим в сотни раз нормы безопасности ущерб для организма становится непоправимым

Циркуляция в крови переносит элементы радиоактивных веществ по всему организму и они проникают в костную и мышечную ткань

Процесс способствует возрастанию количества отравляющих соединений. Деструктуризация клеточных соединений приводят к анемии

Следствием этого являются болезни легких, печеночные заболевания и отклонения в работе почек, сердечные болезни

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