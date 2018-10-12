Автомагистраль

В столичном метрополитене выпустили билеты "Единый", посвященные транспортной карте "Тройка"

Проездные с новым дизайном на одну, две, 20, и 40 поездок вышли тиражом 400 тысяч экземпляров. Их можно приобрести в кассах станций

Арбатско-Покровской линии метро. На лицевой стороне билета размещена надпись "Получайте бонусы с картой "Тройка" и изображение логотипа оператора программы лояльности "Город".

Как рассказали представители метрополитена, это сделано с целью напомнить пассажирам об удобстве и выгоде использования "Тройки", держатели которой могут поучаствовать в программе

Программа лояльности "Город" была запущена для владельцев карты "Тройка" 25 июня. Благодаря ей горожане могут воспользоваться бонусами и скидками от магазинов, аптек, ресторанов, салонов красоты, кинотеатров и других партнеров, а также совершать бесплатные поездки в общественном транспорте. Так, при пополнении билета "Кошелек" на сумму от 250 рублей участники программы лояльности получают 3% от суммы пополнения на бонусный счет.

В программе лояльности зарегистрировались уже свыше 100 тысяч участников. Совершить процедуру регистрацию можно на сайте программы или в мобильном приложении "Город". Наиболее часто пользователи получают бонусы за пополнение билета "Кошелек" карты "Тройка" в кассах метро, аптеках, кафе и ресторанах, продуктах питания и в магазинах одежды и обуви.

Ранее сообщалось, что 4 октября в подземке поступили в продажу брелоки "Тройка" с изображением слона и жирафа. Приобрести карты можно на стойках "Живое общение" и в сувенирных магазинах на "Трубной" и "Маяковской" станциях метро. Также брелоки продаются в сувенирных киосках Дарвиновского музея. Их стоимость 400 рублей

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