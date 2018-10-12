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Московская жизнь

Стартует призывная кампания

Стартует призывная кампания

Информационный Центр Правительства Москвы 12 октября 2018г., 15:56

Начинается оформление услуги по воинскому учету призывников

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В начале октября началось осеннее оформление призывников. Вся страна участвует в осенней призывной кампании

Столичные центры госуслуг напоминают, какие услуги можно получить в офисах «Мои Документы»:

- постановка или снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета при переезде на новое место жительства;
- внесение изменений в документы воинского учета в связи со сменой семейного положения, места работы или должности, а такжепри

изменении фамилии, имени или отчества.
Услуги предоставляются по экстерриториальному принципу – без привязки к месту жительства в Москве. Получить их можно в любом центре

«Мои Документы» ежедневно с 8 утра до 8 вечера, а также во флагманских офисах с 10 утра до 10 вечера

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