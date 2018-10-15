Автомагистраль

На маршруте № 378 от станции метро «ВДНХ» по направлению к улице Павла Корчагина появится новая остановка. При движении от станции метро «ВДНХ» автобус будет останавливаться на пересечении улицы Кибальчича и Павла Корчагина, где много жилых домов. Благодаря новой жители района смогут быстрее добираться домой от метро.

Маршрут автобуса № 464 продлится до Московской кольцевой автомобильной дороги, появится путь от метро «Молодежная» до МКАД. Ранее автобус следовал до остановки на пересечении улиц Партизанская и Академика Павлова. Таким образом, сотрудники промзоны в конце Молодогвардейской улицы получат связь с ближайшей станцией метро «Молодёжная».

«Мы постоянно получаем обращения жителей по поводу удобства и доступности общественного транспорта. Одна из основных задач для нашего Института — создание удобной маршрутной сети всех видов городского транспорта для максимального количества пассажиров. Мы добавили новую остановку 378-го маршрута по просьбам пассажиров» — рассказал заместитель директора по транспортной аналитике и планированию ГБУ «МосТрансПроект» Николай Матвеев

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