Владимир Путин утвердил основы госполитики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности РФ до 2025 года. Подписанный президентом указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности РФ на период до 2025 года и дальнейшую перспективу", – сообщается в указе. Предыдущий документ, утвержденный президентом 1 марта 2012 года, утратил силу.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что основной угрозой для безопасности США является ядерное оружие России

Также в Вашингтоне решили продлить запрет на сотрудничество Пентагона и Минобороны РФ. В отчете комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США говорится, что Россия нарушила ключевые договоры о контроле над вооружениями, расширила и модернизировала свой ядерный арсенал, провела испытания средств противокосмической обороны

.