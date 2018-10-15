Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.

"Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,7 миллионов работников", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Если законопроект примут, то с 1 января 2019 года МРОТ составит 11 тысяч 280 рублей в месяц

Ранее правительство РФ одобрило проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 20 сентября.

Документ впервые с 2014 года прогнозирует профицит в размере около двух триллионов рублей. В 2019 году также планируется восстановить механизмы экономической защиты страны от внешних шоков

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