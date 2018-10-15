Строительство станции метро "Беломорская" Замоскворецкой линии планируется завершить в декабре



Марат Хуснуллин заявил о завершении строительства станции метро "Беломорская" к концу 2018 года

"Мы вышли на финишную прямую", – уточнил заммэра. По его словам, несмотря на то, что работа очень напряженная, она идет по графику.

Большой объем работ выполняется ночью.

На строительстве задействовано более 600 человек, еще около 100-150 специалистов планируется привлечь для работ по благоустройству

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