версия для печати

Московская жизнь

Правительство Москвы заявило о завершении строительства станции метро

Фото: stroi.mos.ru

Правительство Москвы заявило о завершении строительства станции метро

M24.ru 15 октября 2018г., 15:04

Завершается строительство станции метро "Беломорская" .

Строительство станции метро "Беломорская" Замоскворецкой линии планируется завершить в декабре

Марат Хуснуллин заявил о завершении строительства станции метро "Беломорская" к концу 2018 года

"Мы вышли на финишную прямую", – уточнил заммэра. По его словам, несмотря на то, что работа очень напряженная, она идет по графику.

Большой объем работ выполняется ночью.

На строительстве задействовано более 600 человек, еще около 100-150 специалистов планируется привлечь для работ по благоустройству

.

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Московская жизнь»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо
   