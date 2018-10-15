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Московская жизнь
Правительство Москвы заявило о завершении строительства станции метроЗавершается строительство станции метро "Беломорская" .
Строительство станции метро "Беломорская" Замоскворецкой
линии планируется завершить в декабре
Марат Хуснуллин заявил о завершении строительства станции метро "Беломорская" к концу 2018 года
"Мы вышли на финишную прямую", – уточнил заммэра. По его словам, несмотря на то, что работа очень напряженная, она идет по графику.
Большой объем работ выполняется ночью.
На строительстве задействовано более 600 человек, еще около 100-150 специалистов планируется привлечь для работ по благоустройству.
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