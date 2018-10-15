Владимир Путин наградил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину орденом почета, отметив ее вклад в развитие и укрепление банковской системы России.

Как сказано в тексте президентского указа, передает РИА Новости, "за большой вклад в развитие и укрепление банковской системы наградить орденом почета Набиуллину Эльвиру Сахипзадовну − председателя Центрального банка РФ".

Эльвира Набиуллина возглавляет Банк России с июня 2013 года. Ранее она занимала должность помощника президента РФ

10 октября Госдума утвердила новый состав совета директоров ЦБ, который представила глава регулятора. Набиуллина выдвинула три новые кандидатуры. Остальные семь человек продлили свои полномочия в составе совета

.