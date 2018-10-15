Автомагистраль

Новая схема движения введена в центральном округе. С 15 октября изменилось направление движения на одностороннем участке Хохловского переулка. Теперь движение осуществляется по направлению от Подкопаевского переулка к Покровскому бульвару.

Решение было принято на Окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры ЦАО города Москвы. Изменение направления движения позволит уменьшить перепробеги, улучшить внутрирайонную связность и сократить время для выезда на Покровский бульвар минуя улицу Покровка.

Для информирования водителей на прилегающих улицах установлены интерактивные передвижные табло. Просим водителей быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

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