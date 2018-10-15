версия для печати

Автомагистраль

В Хохловском переулке изменилось направление движения

В Хохловском переулке изменилось направление движения

15 октября 2018г., 20:54

Изменения произошли в схеме движения в центральном округе

.

Новая схема движения введена в центральном округе. С 15 октября изменилось направление движения на одностороннем участке Хохловского переулка. Теперь движение осуществляется по направлению от Подкопаевского переулка к Покровскому бульвару.

Решение было принято на Окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры ЦАО города Москвы. Изменение направления движения позволит уменьшить перепробеги, улучшить внутрирайонную связность и сократить время для выезда на Покровский бульвар минуя улицу Покровка.

Для информирования водителей на прилегающих улицах установлены интерактивные передвижные табло. Просим водителей быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

.

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Автомагистраль»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо
   