Автомагистраль
В Хохловском переулке изменилось направление движения
Изменения произошли в схеме движения в центральном округе.
Новая схема движения введена в центральном округе. С 15 октября изменилось направление движения на одностороннем участке Хохловского переулка. Теперь движение осуществляется по направлению от Подкопаевского переулка к Покровскому бульвару.
Решение было принято на Окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры ЦАО города Москвы. Изменение направления движения позволит уменьшить перепробеги, улучшить внутрирайонную связность и сократить время для выезда на Покровский бульвар минуя улицу Покровка.
Для информирования водителей на прилегающих улицах установлены интерактивные передвижные табло. Просим водителей быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
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