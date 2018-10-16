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Экономика

Запрещен выезд за границу некоторым сотрудникам банков с сомнительной репутацией

Фото: depositphotos/borjomi88

Запрещен выезд за границу некоторым сотрудникам банков с сомнительной репутацией

M24.ru 16 октября 2018г., 10:51

Топ-менеджеры банка должны предоставить подтверждение устойчивого положения организации в финансовом плане

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Собственникам и топ-менеджерам финансово неустойчивых банков могут запретить выезд за рубеж, сообщает газета "Известия".

Речь идет не только о владельцах кредитных организаций, у которых отозвали лицензию, но и о банках, к финансовой деятельности которых у ЦБ возникли вопросы. Такой законопроект разрабатывает комитет Госдумы по финансовому рынку, он будет готов в осеннюю сессию.

Юристы считают, что это позволит сохранить капитал в стране, при этом многие аналитики опасаются, что Центробанк станет злоупотреблять правом ограничения на выезд

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