Собственникам и топ-менеджерам финансово неустойчивых банков могут запретить выезд за рубеж, сообщает газета "Известия".

Речь идет не только о владельцах кредитных организаций, у которых отозвали лицензию, но и о банках, к финансовой деятельности которых у ЦБ возникли вопросы. Такой законопроект разрабатывает комитет Госдумы по финансовому рынку, он будет готов в осеннюю сессию.

Юристы считают, что это позволит сохранить капитал в стране, при этом многие аналитики опасаются, что Центробанк станет злоупотреблять правом ограничения на выезд

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