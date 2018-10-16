Новости Москва Инфо

С наступлением осени спрос на горячие напитки в торговых киосках и вендинговых автоматах Московского метрополитена увеличился вдвое.

К примеру, в июне пассажиры приобрели 140 тысяч напитков, а в сентябре – уже около 300 тысяч

В среднем свежесваренный кофе и листовой чай ежедневно покупают более 10 тысяч пассажиров. Самой большой популярностью пользуются кофейни в переходах станций «Китай-город», «Каховская» и «Строгино», а также вендинговые аппараты на станциях «Марксистская»,

«Дубровка» и «Люблино». По статистике, чаще всего пассажиры заказывают различные виды горячих кофейных напитков с молоком, а в киосках – еще и свежую выпечку.

В настоящее время кофейни работают в переходах 9 станций московского метро: «Домодедовская», «Каховская», «Китай-город», «Лермонтовский проспект», «Нагорная», «Планерная», «Пражская», «Строгино» и «Южная». Каждый павильон оформлен с учетом единых требований к дизайну и стандартам обслуживания. На них размещаются таблички с режимом работы, названием и информацией о способах оплаты.

Купить горячий напиток в вендинговых аппаратах можно на 32 станциях, в числе которых «Дубровка», «Марксистская», «Маяковская», «Менделеевская», «Октябрьское поле», «Пятницкое шоссе» и другие.

В переходах метрополитена пассажиры могут также купить и другие товары повседневного спроса: продукты питания, одежду, аксессуары, цветы. Торговые киоски и павильоны располагаются в переходах станций как в центре Москвы, так и в отдаленных районах столицы

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