Дмитрий Анатольевич Медведев утвердил документ о рассмотрении ГД закона, позволяющего усилить контроль при использовании материнского капитала в процессе улучшения условий проживания

С текстом документа можно ознакомиться на портале правительства России

Закон призван помочь осуществлению контроля за качеством жилого массива, покупаемого на деньги из маткапитала

Члены правительства смогут контролировать ситуацию и считать доводом для отказа в удовлетворении заявления наличие информации о признании жилья непригодным для проживания

Сейчас маткапитал можно тратить на погашение обязательств по договорам займа на приобретение или строительство жилья, обеспеченным ипотекой и заключенным в том числе с иными некредитными организациями, 90% которых неподконтрольны ЦБ и другим госорганам. Каждый год из средств маткапитала таким организациям перечисляется около 27 млрд рублей, однако остаются высокими риски неправомерных действий с использованием средств, направляемых на погашение займов, выдаваемых этими организациями.

С целью защиты прав семей с детьми предложено исключить «иные» организации из числа организаций, предоставляющих займы, на погашение которых возможно направление средств маткапитала. Одновременно предлагается включить в число таких организаций АО «ДОМ.РФ» и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы

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