Московская сцена

1 ноября, в дни школьных каникул, на экраны страны выходит семейная приключенческая комедия «Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика». По словам создателей ленты, они вдохновлялись знаменитыми картинами «Бриллиантовая рука», «Ла-Ла Лэнд», «Маска», сходными по легкому юмору и музыкальности. Фильм выйдет в широкий прокат в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, а также в других странах. Премьера фильма пройдет 24 октября в столичном кинотеатре "Море Синема" (ТРЦ "Кунцево Плаза", 4 этаж, зал № 8 Де Люкс. М. Молодёжная).

«Парень из Голливуда» – яркое жанровое кино, снятое в лучших традициях приключенческих комедий. На криминального босса по кличке Антиквар, объявлена «охота» со стороны иностранных кредиторов из Италии, Японии, Америки. Охрана принимает решение найти двойника для своего шефа и публично подставить его под удар. Выбор падает на молодого артиста Веню Везунчика. Везунчику делается предложение «сняться в голливудском блокбастере». Но кто бы мог подумать, в какие нелепые, порой трагикомические ситуации могут попасть представители криминального мира, положившись на эксцентричного артиста, которому везёт даже в самых безвыходных ситуациях. В картине занят блестящий актерский состав: Станислав Дужников, Анатолий Белый, Ольга Калашникова, Игорь Гаспарян, Игорь Гузун, Владимир Гусев, Екатерина Вуличенко, Екатерина Волкова, Денис Матросов, Андрей Филиппак и другие. Музыку для фильма написал популярный молодой музыкант Василий Уриевский.

Буквально на днях фильм «Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика» стал главным фаворитом Первой национальной кинематографической премии «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА». Фильм получил три приза в различных номинациях в том числе Гран-при с формулировкой: "За солнечный юмор и мужество в освоении лёгкого жанра". Фильм также получил приз за Лучшую музыку к фильму: композитор Василий Уриевский и Лучшую мужскую роль: Роман Светлов.

Роман Светлов, режиссёр фильма: «Кино — это живая, интересная история. Для меня это главное. Нам хотелось напитать наш фильм ярким сюжетом, красочностью локаций и выразительностью героев, «волшебными» событиями и счастьем, которое пробивалось бы через экран от ощущения солнца и танца».

Коротко о фильме:

Производство: Россия, 2018

Жанр: комедия, приключения, семейный

Режиссер: Роман Светлов

Сценарист: Роман Светлов

Продюсер: Роман Светлов, Александр Фармацевт

Оператор: Станислав Лебедев

Композитор: Василий Уриевский

Хронометраж: 95 мин.

ВО 12+

Производство: RFILMSTUDIO

Программа премьерного показа 24 октября:

Проход для прессы с 18:30.

Красная дорожка и сбор гостей 19:00.

Представление группы и показ фильма в 20:00.

Адрес: кинотеатр "Море Синема" (ТРЦ "Кунцево Плаза", 4 этаж, зал № 8 Де Люкс. М. Молодёжная).

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