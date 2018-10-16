Московская сцена
Денис Драгунский.Творческий вече «Нет такого слова».
1 ноября в Санкт-Петербурге в Открытой киностудии ЛенДок и 10 ноября в Москве в Центральном Доме литераторов впервые для широкой публики состоятся творческие вечера писателя, журналиста и блогера Дениса Драгунского с интригующим названием «Нет такого слова»..
вымышленных, простых и сложных, добрых и жестоких. Он создал
собственный уникальный жанр сверхкраткой новеллы с точной фабулой и живыми
характерами. Отточенный стиль и крутые повороты сюжета увлекают, неожиданные
развязки заставляют задуматься. Многие его рассказы - это целые романы или даже
сериалы, спрессованные до двух страничек динамичного текста. Сын детского
писателя Виктора Юзефовича Драгунского и прототип героя его «Денискиных
рассказов». По образованию филолог, по прежним профессиям - преподаватель,
сценарист, журналист и политический аналитик. Писать прозу начал в 2007 году,
первую книгу издал в 2009-м. За это время написал более 1200 новелл, романы и
повести. Издал 19 книг прозы. Его последний роман, вышедший этой осенью –
«Автопортрет неизвестного», драматическая история трех поколений советской
элиты с тридцатых годов до наших дней.
Даты:
1 ноября 2018, ЛенДок, Санкт-Петербург
10 ноября, ЦДЛ, Москва
Контакты:
Илья Зинин, ilyazinin@gmail.com, +7 (910) 458-73-54
Светлана Астрецова, astretsizm@gmail.com, 8+7 (903) 971-93-73
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