Московская сцена

вымышленных, простых и сложных, добрых и жестоких. Он создал собственный уникальный жанр сверхкраткой новеллы с точной фабулой и живыми характерами. Отточенный стиль и крутые повороты сюжета увлекают, неожиданные развязки заставляют задуматься. Многие его рассказы - это целые романы или даже сериалы, спрессованные до двух страничек динамичного текста. Сын детского писателя Виктора Юзефовича Драгунского и прототип героя его «Денискиных рассказов». По образованию филолог, по прежним профессиям - преподаватель, сценарист, журналист и политический аналитик. Писать прозу начал в 2007 году, первую книгу издал в 2009-м. За это время написал более 1200 новелл, романы и повести. Издал 19 книг прозы. Его последний роман, вышедший этой осенью – «Автопортрет неизвестного», драматическая история трех поколений советской элиты с тридцатых годов до наших дней.



Даты:



1 ноября 2018, ЛенДок, Санкт-Петербург



10 ноября, ЦДЛ, Москва

Контакты:

Илья Зинин, ilyazinin@gmail.com, +7 (910) 458-73-54

Светлана Астрецова, astretsizm@gmail.com, 8+7 (903) 971-93-73

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