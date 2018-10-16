Московская сцена

В музыкальном поединке за расположение и признание публики сойдутся брасс-ансамбли двух главных театров России - Большого и Мариинского. Соперничество московских и петербургских мастеров меди обещает стать одним из наиболее ярких событий фестивальной афиши.



Дополнительный стимул прийти 18 октября в МЗК – выставка медных музыкальных инструментов, которая будет по обыкновению развернута в верхнем фойе зала.

Следующие три концерта фестиваля пройдут в Туле, в Концертном зале Тульской областной филармонии им. И.А. Михайловского.



19 октября в программе Brass days примет участие знаменитый творческий альянс - братья Ивановы. Заслуженные артисты России, лауреаты международных конкурсов пианист Михаил Иванов и контрабасист Андрей Иванов выступают в жанре симфоджаз, появившемся на стыке симфонической и джазовой культурных традиций, и ведут большую работу по популяризации этого жанра, привлекая к участию в своих проектах многих известных отечественных и зарубежных музыкантов. Результатом их творческой коллаборации с Полиной Орбах, по праву считающейся одной из самых ярких и разноплановых московских джазовых певиц, и известным трубачом Владиславом Лавриком стала программа «Симфоджаз братьев Ивановых», в которой наряду с известными джазовыми стандартами прозвучат оригинальные авторские произведения. Владислав Лаврик в это вечер выступит не только в роли солиста, но и дирижера, управляя Тульским филармоническим симфоническим оркестром.

20 октября на фестивале выступит один из самых харизматичных музыкантов своего поколения Александр Князев. Он завоевал международное признание, став лауреатом престижных конкурсов, в том числе им. П. И. Чайковского в Москве, UNISA в ЮАР, им. Г. Кассадо во Флоренции. В качестве солиста Князев выступает с ведущими дирижерами и оркестрами мира. Концерты Александра Князева с успехом проходят во многих странах мира в таких престижных залах, как амстердамский Консертгебау, парижский зал Плейель и Театр Елисейских Полей, лондонские Wigmore Hall и Royal Festival Hall, зальцбургский Моцартеум, венские Musikverein и Konzerthaus, залы Аудиториум в Милане, Suntory Hall в Токио и др. Репертуар Александра Князева огромен, он включает практически полную антологию произведений для виолончели. Известно, однако, что артист отдает предпочтение композиторам-романтикам, поскольку его объединяет с этой музыкой романтическое восприятие мира. В программе концерта Александр Князев представит свои интерпретации сочинений П.И. Чайковского для виолончели с оркестром, в том числе – знаменитых «Вариаций на тему рококо». В этот вечер в исполнении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» также прозвучит шедевр еще одного выдающегося русского композитора - «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова, 145-летие со дня рождения которого отмечается в этом году, и Концерт для трубы с оркестром Александра Арутюняна, солировать в котором будет художественный руководитель фестиваля Владислав Лаврик.

Завершит тульскую часть VIII Международного фестиваля Brass days 21 октября концерт музыканта, чье имя на афише само по себе – гарантия высочайшего качества и примета неизменного аншлага. Игорь Бутман признан одним из самых выдающих джазовых саксофонистов современности, его называют «товарным знаком российского джаза». В этот вечер его партнерами по сцене станут Тульский филармонический симфонический оркестр и Владислав Лаврик, который вновь выступит сразу в двух ипостасях – дирижера и солиста.

Фестиваль продлится до 13 декабря.



Подробнее о программе фестиваля: http://brassdays.com/ru/o-festivale/programs

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