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Автомагистраль

Две улицы в ЮЗАО стали односторонними

Фото: www.flickr.com

Две улицы в ЮЗАО стали односторонними

17 октября 2018г., 13:16

Изменения в схеме движения автомобилей в ЮЗАО произошли сегодня

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Новая схема движения введена в Юго-Западном округе. С 17.10  участок 1-й Горловской улицы (по направлению от 2-й Павлоградской до 2-й

Горловской улиц) и 1-я Белогорская улица (по направлению от Горловского проезда) стали односторонними. 

Новая схема движения позволит исключить транзитный проезд, который создает неудобства жителям близлежащих домов. 

Просим водителей быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков и информационных щитов, которые установлены на подъездах к участкам изменений

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Москва-Инфо
   