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Автомагистраль
Две улицы в ЮЗАО стали односторонними
Изменения в схеме движения автомобилей в ЮЗАО произошли сегодня.
Новая схема движения введена в Юго-Западном округе. С 17.10 участок 1-й Горловской улицы (по направлению от 2-й Павлоградской до 2-й
Горловской улиц) и 1-я Белогорская улица (по направлению от Горловского проезда) стали односторонними.
Новая схема движения позволит исключить транзитный проезд, который создает неудобства жителям близлежащих домов.
Просим водителей быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков и информационных щитов, которые установлены на подъездах к участкам изменений
.
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