Автомагистраль

Новая схема движения введена в Юго-Западном округе. С 17.10 участок 1-й Горловской улицы (по направлению от 2-й Павлоградской до 2-й

Горловской улиц) и 1-я Белогорская улица (по направлению от Горловского проезда) стали односторонними.

Новая схема движения позволит исключить транзитный проезд, который создает неудобства жителям близлежащих домов.

Просим водителей быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков и информационных щитов, которые установлены на подъездах к участкам изменений

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