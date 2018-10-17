Происшествия

Помощник начальника управления МЧС России по Республике Крым Владимир Иванов подтвердил, что в колледже в Керчи произошло ЧП.

"В учебном заведении по адресу улица Войкова, 1 произошел хлопок или взрыв − пока устанавливаем, что это было", − рассказал он Интерфаксу. Число пострадавших также уточняется, пояснил представитель МЧС. По словам Иванова, основные конструктивные элементы здания колледжа нарушены не были

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники полиции, пять бригад медицины катастроф и три отделения пожарно-спасательной службы

В среду днем в Керчи произошел взрыв в политехническом колледже. По последним данным, в результате взрыва погибли не менее 10 человек, более 20 пострадавших госпитализированы

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