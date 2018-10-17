Архсовет Москвы отправил на доработку проекты станций «Печатники» и «Текстильщики» Большой кольцевой линии метро (БКЛ).



Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что объекты метрополитена рассматривались на заседании впервые. Заказчиком разработки концепций станций «Текстильщики» и «Печатники» выступило АО «Мосинжпроект», а автором - ОАО «Ленметрогипротранс».

«Мы впервые посмотрели станции метро "Текстильщики" и "Печатники", по ним очень много замечаний, обе станции мы отклонили от согласования. Это сложные узлы, огромный трафик людей, и значение станций очень большой, поэтому будем дальше с коллегами работать над дизайном и повторно смотреть проекты. Как ранее отметил мэр Сергей Собянин, большую часть БКЛ планируется построить до конца 2021 года», - сказал Сергей Кузнецов.

На заседании совета было представлено несколько вариантов архитектурно-художественного оформления станций - как платформенной части, так и наземных вестибюлей. В целом, эксперты пришли к выводу, что в концепциях больше внимания уделено внешнему облику, чем логистике и комфорту пассажиров.

Новая пересадочная станция «Печатники» будет мелкого заложения, с двумя вестибюлями: один будет со стороны улицы Шоссейная, другой – со стороны улицы Гурьянова. Это точка пересечения нескольких транспортных потоков, поэтому члены Архсовета попросили дополнительно представить схемы наземной инфраструктуры, отметить расположение остановок общественного транспорта, сделать аэрофотосъёмку или макет. Что касается дизайна и архитектуры самой станции, эксперты отметили, что предложенные варианты не отличаются новаторскими идеями, также прозвучали претензии к расстановке колонн.

«Колонны делят платформу на две части. На мой взгляд, 2,5 метра около края платформы – слишком маленькое расстояние для ожидания поезда, кроме того, они ухудшают видимость. Могут быть встречные потоки. Это просто небезопасно. Мы знаем множество примеров, когда делают широкий пролет или даже вовсе обходятся без колонн, это не сильно удорожает строительство. В основе проекта любой станции должна лежать пространственная организация, удобство пассажиров», - пояснил Сергей Кузнецов.

Также он отметил, что существующая станция «Печатники» довольно чисто решена по архитектуре, и проектировщикам стоит рассмотреть более простые варианты оформления. «Необходимо поработать с чистотой приема, чтобы по духу приблизиться к действующей станции. Я предлагаю вам обменяться идеями с членами Архсовета в рабочем порядке, а затем повторно представить в Комитет совместную работу», - добавил Кузнецов.

Более прагматично эксперты предложили подойти и к проекту станции «Текстильщики», которая запроектирована между Шоссейной улицей и Люблинской. Например, один из вариантов оформления предполагает композицию, которая ассоциируется с тканью. Другой вариант делает отсылку к образу ткацкого станка, хотя никаких видимых предпосылок кроме названия станции к этому нет. Большего всего вопросов вызвала архитектура наземного павильона – чрезмерно усложненная и не функциональная. По мнению архитекторов, могут возникнуть сложности с реализацией.

«Основное пожелание - сделать дизайн спокойнее, чтобы он не был таким вычурным и многодельным, но более внимательно отнестись к тому, как люди этим будут пользоваться», - сказал Кузнецов

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