Здесь интересно

Предстоящая выставка в центре фотографии им. братьев Люмьер представит творчество Тима Флэка, британского фотографа-анималиста, известного на весь мир своими необычными кадрами диких и домашних животных.

Автор исследует взаимовлияние человека и окружающей среды, редкие и исчезающие виды животных, приспосабливание природы под нужды и вкусы человека, призывая нас задуматься о хрупкости наших взаимоотношений с природным миром и необходимости бережного к нему отношения.

Тим Флэк изучал фотографию и живопись в Центральном колледже искусства и дизайна им. Святого Мартина (Central Saint Martins College of Art and Design), после чего довольно быстро стал успешным коммерческим фотографом, работая с такими брендами, как Adidas, Cirque du Soleil, Jaguar и Sony и крупными изданиями как National Geographic, The New York Times Magazine и The Sunday Times. Приемы, используемые в рекламной съемке, он впоследствии стал применять и в художественных проектах, что стало характерной особенностью его оригинального стиля. От достижений в коммерческой фотографии он пришел к успеху творческому. Например, портрет панды Ya Yun был продан на аукционе Christie’s в мае 2018 года за 40 000 фунтов.

Впервые Флэк серьезно заинтересовался миром животных, учась на подготовительных курсах университета, когда для одного из классов он сделал фоторепортаж из лондонского зоопарка. Каждый из своих проектов Тим превращает во вдумчивое исследование, обращаясь за помощью к ученым и специалистам в области зоологии и путешествуя в разные страны мира в поисках редких разновидностей животного мира.

В экспозиции представлены фотографии из проектов разных лет, каждый из которых автор впоследствии оформил в книгу. Над первой серией Equus, посвященной различным видам семейства лошадиных, Флэк работал около семи лет. Большой альбом с фотографиями второго проекта Dogs Gods – портретной галереей семейства псовых, вышел в 2010 году. Третий альбом More than human 2012 года объединил в себе избранные работы из предыдущих проектов и фотографии диких животных.

В 2017 году в книгу сложился проект Endangered, посвященный редким видам животного мира, многие представители которого находятся на грани вымирания и занесены в Красную книгу. Над этой серией Флэк продолжает работать и сегодня.

На многих фотографиях животные показаны в их естественной среде обитания, контрастируя с теми, которые сделаны в студии. Перемещая животное из природного окружения в чуждую ему, но привычную для нас обстановку, автор выявляет его сходство с человеком.

"Сегодня мы как никогда хорошо изучили животный мир, но на самом деле, мы никогда не были так далеки друг от друга, как сейчас", – считает автор.

Центр фотографии имени братьев Люмьер

19.10.2018 — 06.01.2019

.