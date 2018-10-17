Новая школа на 550 учеников появится в районе Отрадное на территории нового жилого микрорайона. Здесь ведется активная жилая застройка, и новая школа необходима юным москвичам. 3-этажное здание будет рассчитано на 22 класса основной и старшей школы.

На первом этаже оборудуют зал для занятий хореографией, зону столовой, помещения дополнительных занятий – кабинет астрономии, IТ-полигон, школьный медиацентр, учебные кабинеты, медпункт. На втором и третьем этажах появятся актовый и спортивный залы, зона двухсветной библиотеки с амфитеатром, учебные и методические кабинеты. Также на втором и третьем этажах создадут общедоступные для всех учеников рекреации с естественным освещением через зенитные фонари.

На школьной территории проведут комплексное благоустройство с удобными пешеходными связями с прилегающей застройкой. Будет сформирована система площадок для проведения уроков на открытом воздухе, подвижных игр, отдыха и спорта. Организуют площадку для проведения школьных мероприятий, а также учебно-опытную зону. Кроме того, создадут условия для беспрепятственного и безопасного движения маломобильных учащихся к площадкам для игр, спортивных занятий и отдыха.

Рядом со школьным зданием строится детский сад, который примет 220 воспитанников.

«По поручению мэраСергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на социальныхобъектах. После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ будет составлен график проверок. К проверкам в обязательном порядке привлекаются специалисты подведомственного Центра экспертиз, которые проведутнеобходимые лабораторно-инструментальные исследования», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко

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