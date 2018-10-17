Автомагистраль

Центр информации предупредил водителей о проведении технических работ в направлении Рязанского проезда

Работы по строительству сетей пройдут 22.10.2018 - 25.12.2018

Поступили комментарии для автомобилистов о причинах ограничения движения в направлении Рязанского проезда



Ограничения вводятся на двух участках: на участке Рязанского проезда в районе д. 8 по ул. Новорязанская и на участке Рязанского пер. от д. 9, стр. 6, по ул. Новая Басманная до д. 6 по Рязанскому переулку. Ограничения коснутся одной полосы

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