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Автомагистраль
Ограничено движение в результате технических работТехнические работы стали причиной ограничений в движении транспорта по направлению Рязанского проезда
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Центр информации предупредил водителей о проведении технических работ в направлении Рязанского проезда
Работы по строительству сетей пройдут 22.10.2018 - 25.12.2018
Поступили комментарии для автомобилистов о причинах
ограничения движения в направлении Рязанского проезда
Ограничения вводятся на двух участках: на участке Рязанского проезда в районе д. 8 по ул. Новорязанская и на участке Рязанского пер. от д. 9, стр. 6, по ул. Новая Басманная до д. 6 по Рязанскому переулку. Ограничения коснутся одной полосы
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