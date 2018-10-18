Новости Москва Инфо

Развлекательную программу на площадках городских фестивалей "Московские сезоны" отменили из-за трагических событий в Керчи. Об этом сообщили в оргкомитете цикла мероприятий.

"В связи с трагическими событиями произошедшими 17 октября 2018 года в городе Керчь, 18 октября на площадках общегородских фестивалей цикла "Московские сезоны" будет отменена вся развлекательная программа. Представления и концерты в этот день проходить не будут", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

Число погибших в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже в Керчи возросло до 21 человека

По последним данным, скончалась девушка, пострадавшая в результате трагедии. С полным списком жертв можно ознакомиться на сайте правительства Крыма.

Восемь пострадавших, состояние которых медики оценивают как крайне тяжелое, в ближайшие часы будут эвакуированы в Москву спецбортом МЧС. Детей будут сопровождать в полете специалисты НМИЦ хирургии имени Вишневского.

Подростков эвакуируют в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, в НМИЦ хирургии имени Вишневского, в ФГАУ ННПЦН имени академика Бурденко Минздрава России.

17 октября студент Керченского политехнического колледжа 18-летний Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу в учебном заведении. После этого юноша совершил самоубийство. Его тело обнаружили в библиотеке колледжа. На кадрах, зафиксированных камерами видеонаблюдения, видно, что злоумышленник пришел в колледж непосредственно перед происшествием, в руках он держал ружье.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц общеопасным способом"

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