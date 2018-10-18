Автомагистраль
ЦОДД и ГИБДД предупредили водителей об опасных участках столичных дорог
Центр организации дорожного движения Правительства Москвы совместно с УГИБДД Москвы выделили 92 места концентрации ДТП и наиболее аварийные магистрали, где происходит больше всего дорожных аварий. Они определялись по итогам анализа статистики аварийности за 9 месяцев 2018 года. Все аварийно-опасные участки переданы в Яндекс, и теперь пользователи навигаторов могут видеть push-уведомления об аварийных участках у себя в телефоне..
В список наиболее аварийных магистралей вошли МКАД, Варшавское шоссе, Ленинский проспект, Профсоюзная улица, Дмитровское шоссе, Волгоградский и Кутузовский проспекты, а также шоссе Энтузиастов. На этих участках произошло порядка 1150 дорожно-транспортных происшествий с начала года, основной причиной которых стало превышение скорости и несоблюдение дистанции. Большинство аварий можно было избежать, если бы водители соблюдали Правила дорожного движения.
Транспортным комплексом совместно с ГИБДД ведется непрерывная работа по выявлению и ликвидации аварийно-опасных участков. Для повышения безопасности применяются такие меры, как установка комплексов фотовидеофиксации, строительство и реконструкция светофоров, пересмотр схемы организации дорожного движения на перегруженных участках, изменение скоростного режима, установка дополнительных знаков и строительство новых участков дорог. Сотрудниками ГИБДД проводятся профилактические мероприятия, направленные на снижение аварийности на территории столицы, также проводится работа по приближению постов дорожно-патрульной службы к местам концентрации дорожных происшествий. Благодаря совместной работе количество погибших в ДТП с начала года сократилось на 4,9%, а количество аварийно-опасных участков дорог снизилось на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Правительством Москвы проводится целенаправленная работа по повышению безопасности дорожного движения, тем не менее причиной аварий с пострадавшими по-прежнему является несоблюдение Правил участниками дорожного движения. Более 40% ДТП случаются с водителями, зарегистрированными не на территории Москвы. Наиболее распространённая причина — превышение скорости. Кстати, более 90 злостных нарушителей задержали в Москве за полгода при помощи системы «Пит-стоп». В апреле-сентябре 2018 года инспекторы ГИБДД, которым помогла система, составили 93 административных материала за превышение скоростного режима на величину от 60 до 80 км/ч. Стоит добавить, что количество дорожных происшествий по вине водителя, находящегося в нетрезвом состоянии, за 9 месяцев 2018 года сократилось на 6,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
ЦОДД и ГИБДД настоятельно рекомендуют неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения по соблюдению скоростного режима, дистанции, избегать резких манёвров, а также быть более внимательными.
Справочно: аварийно-опасный участок дороги (место концентрации дорожно-транспортных происшествий) - участок дороги, улицы, не превышающий 1000 метров вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более дорожно-транспортных происшествия одного вида или пять и более дорожно-транспортных происшествий независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди.
Приложение:
Перечень аварийно-опасных участков, сформировавшихся по итогам
9 месяцев 2018 года:
1. 1-ая Магистральная ул., д.18 – 4-ая Магистральная ул.;
2. 3-й квартал Капотни, д.12;
3. 4-й Новомихайловский пр., д.15 – Черепановых пр.;
4. а/д "Подольск -А-101 Москва-Рославль", км 11 300;
5. а/д М-9 "Балтия", 20 км (в направлении центра);
6. Азовская ул. - Болотниковская ул.;
7. Алтуфьевское ш., д.93 "А";
8. Багратионовский пр., д.12;
9. Балаклавский пр-кт – Чертановская ул.;
10. Балаклавский пр-кт, д.7А;
11. Барышиха ул., д.12;
12. Башиловаская ул. – 1-ая Квесисская ул.;
13. Бесединское ш. – Братеевская ул.;
14. Боровское ш. д.27;
15. Боровское ш., д.36;
16. Братеевская ул. – Ключева ул.;
17. Бутырская ул., д.46;
18. Варшавское ш. д.99 А, стр.1 – ул. Дорожная;
19. Варшавское ш., д.16 (в область);
20. Варшавское ш., д.47, к.1;
21. Варшавское ш., д.5 – Новоданиловский пр-д;
22. Воздвиженка ул., д.9;
23. Волгоградский пр-кт, вл.1,стр.11 по ул. Шоссейная;
24. Волгоградский пр-кт, д.32, к.11;
25. Волжский б-р, д.51А;
26. Волоколамское ш. – Походный пр.;
27. Волоколамское ш., д.139;
28. Волоколамское ш., д.32;
29. Воронежская ул. – Ясеневая ул.;
30. д. Шарапово, Придорожная ул., д.1;
31. Дмитровское ш., д.85 (XL) – Коровинское ш.;
32. Зацепский Вал ул., д. 5;
33. Зеленый пр-кт – Перовская ул. – Плеханова ул.;
34. Земляной Вал ул., д.24/30, стр.1А;
35. Знаменка ул., д.19;
36. Ижорская ул. д. 8 – Бусиновский пр.;
37. Каширское ш. (дублер) – Шипиловская ул.;
38. Каширское ш., д.64, к.1;
39. Кировоградская ул., д.13, д.24;
40. Коровинское ш., д.3, д.5 – Селигерская ул.;
41. Косинское ш. – Лухмановская ул. – Красковская ул.;
42. Косинское ш. – Салтыковская ул.;
43. Крымский Вал ул., д.9, стр.45 (внутренняя сторона);
44. Кутузовский пр-кт, 9 км, (ст.м. «Славянский бульвар»);
45. Кутузовский пр-кт, вл.72;
46. Куусинена ул. д. 11;
47. Ленинский пр-кт, д. 45А;
48. Ленинский пр-кт., д.78-83;
49. Ленинский пр-кт, д.79;
50. Ленинский пр-т, д.д. 60, 61, 62, 63;
51. Липецкая ул., д.52А;
52. Ломоносовский пр-кт, д.27;
53. Маршала Захарова ул., д.16;
54. Мира пр-кт, д.109 (дублер);
55. Мира пр-кт, д.222, стр.4;
56. Мичуринский пр-кт - Ломоносовский пр-кт;
57. Мичуринский пр-кт - ул. Никулинская;
58. МКАД 21.4-21.6 км (внешняя сторона);
59. МКАД 3.8-4.0 км (внутренняя сторона);
60. МКАД 31.4-31.6 км (внешняя сторона);
61. МКАД 89.8-90.0 км (внешняя сторона);
62. Мусы Джалиля ул. – Задонский пр. – Ореховый пр.;
63. Новый Арбат, ул., д.31/12;
64. Одесская ул., д.3;
65. Панфиловсий пр-кт – Генерала Алексеева пр-кт;
66. Панфиловский пр-кт – Гоголя ул.;
67. Подрезковская 2-ая ул., д.14, стр.2;
68. Профсоюзная ул. д.144 стр.1;
69. Профсоюзная ул., д. 138;
70. Профсоюзная ул., д. 41А по ул. Ген. Тюленева;
71. Профсоюзная ул. – Островитянова ул.;
72. Рязанский пр-кт, д.103А;
73. Рязанский пр-кт, д.18;
74. Свободный пр-кт 21/2, стр.1 – Сапёрный пр-д – 5-й пр-кт Новогиреева;
75. Свободы ул., д.38;
76. Северодвинская ул., вл.20;
77. Сельскохозяйственная ул., д. 17;
78. Серпуховская застава, пл.;
79. Сущевский Вал ул., д. 24;
80. Сходненская ул., д.8;
81. Таллинская ул., д.32;
82. Ткацкая ул. – Вельяминовская ул.;
83. Трикотажный пр., д.3;
84. Фабрициуса ул. – Сходненская ул.;
85. Шереметьевская ул., д.6;
86. Шипиловская ул. - Борисовский пр.;
87. Широкая ул., д. 8;
88. Щелковское ш. – Монтажная ул. – Щелковский пр.;
89. Энтузиастов ш., д.31 – МОЖД;
90. Энтузиастов ш., д.40 – Будённого пр-кт;
91. Энтузиастов ш. – 2-ая Владимирская ул.;
92. Ярцевская ул., д.29, к.4;
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