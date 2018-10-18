Автомагистраль

В список наиболее аварийных магистралей вошли МКАД, Варшавское шоссе, Ленинский проспект, Профсоюзная улица, Дмитровское шоссе, Волгоградский и Кутузовский проспекты, а также шоссе Энтузиастов. На этих участках произошло порядка 1150 дорожно-транспортных происшествий с начала года, основной причиной которых стало превышение скорости и несоблюдение дистанции. Большинство аварий можно было избежать, если бы водители соблюдали Правила дорожного движения.

Транспортным комплексом совместно с ГИБДД ведется непрерывная работа по выявлению и ликвидации аварийно-опасных участков. Для повышения безопасности применяются такие меры, как установка комплексов фотовидеофиксации, строительство и реконструкция светофоров, пересмотр схемы организации дорожного движения на перегруженных участках, изменение скоростного режима, установка дополнительных знаков и строительство новых участков дорог. Сотрудниками ГИБДД проводятся профилактические мероприятия, направленные на снижение аварийности на территории столицы, также проводится работа по приближению постов дорожно-патрульной службы к местам концентрации дорожных происшествий. Благодаря совместной работе количество погибших в ДТП с начала года сократилось на 4,9%, а количество аварийно-опасных участков дорог снизилось на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Правительством Москвы проводится целенаправленная работа по повышению безопасности дорожного движения, тем не менее причиной аварий с пострадавшими по-прежнему является несоблюдение Правил участниками дорожного движения. Более 40% ДТП случаются с водителями, зарегистрированными не на территории Москвы. Наиболее распространённая причина — превышение скорости. Кстати, более 90 злостных нарушителей задержали в Москве за полгода при помощи системы «Пит-стоп». В апреле-сентябре 2018 года инспекторы ГИБДД, которым помогла система, составили 93 административных материала за превышение скоростного режима на величину от 60 до 80 км/ч. Стоит добавить, что количество дорожных происшествий по вине водителя, находящегося в нетрезвом состоянии, за 9 месяцев 2018 года сократилось на 6,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

ЦОДД и ГИБДД настоятельно рекомендуют неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения по соблюдению скоростного режима, дистанции, избегать резких манёвров, а также быть более внимательными.

Справочно: аварийно-опасный участок дороги (место концентрации дорожно-транспортных происшествий) - участок дороги, улицы, не превышающий 1000 метров вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более дорожно-транспортных происшествия одного вида или пять и более дорожно-транспортных происшествий независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди.

Приложение:

Перечень аварийно-опасных участков, сформировавшихся по итогам

9 месяцев 2018 года:

1. 1-ая Магистральная ул., д.18 – 4-ая Магистральная ул.;

2. 3-й квартал Капотни, д.12;

3. 4-й Новомихайловский пр., д.15 – Черепановых пр.;

4. а/д "Подольск -А-101 Москва-Рославль", км 11 300;

5. а/д М-9 "Балтия", 20 км (в направлении центра);

6. Азовская ул. - Болотниковская ул.;

7. Алтуфьевское ш., д.93 "А";

8. Багратионовский пр., д.12;

9. Балаклавский пр-кт – Чертановская ул.;

10. Балаклавский пр-кт, д.7А;

11. Барышиха ул., д.12;

12. Башиловаская ул. – 1-ая Квесисская ул.;

13. Бесединское ш. – Братеевская ул.;

14. Боровское ш. д.27;

15. Боровское ш., д.36;

16. Братеевская ул. – Ключева ул.;

17. Бутырская ул., д.46;

18. Варшавское ш. д.99 А, стр.1 – ул. Дорожная;

19. Варшавское ш., д.16 (в область);

20. Варшавское ш., д.47, к.1;

21. Варшавское ш., д.5 – Новоданиловский пр-д;

22. Воздвиженка ул., д.9;

23. Волгоградский пр-кт, вл.1,стр.11 по ул. Шоссейная;

24. Волгоградский пр-кт, д.32, к.11;

25. Волжский б-р, д.51А;

26. Волоколамское ш. – Походный пр.;

27. Волоколамское ш., д.139;

28. Волоколамское ш., д.32;

29. Воронежская ул. – Ясеневая ул.;

30. д. Шарапово, Придорожная ул., д.1;

31. Дмитровское ш., д.85 (XL) – Коровинское ш.;

32. Зацепский Вал ул., д. 5;

33. Зеленый пр-кт – Перовская ул. – Плеханова ул.;

34. Земляной Вал ул., д.24/30, стр.1А;

35. Знаменка ул., д.19;

36. Ижорская ул. д. 8 – Бусиновский пр.;

37. Каширское ш. (дублер) – Шипиловская ул.;

38. Каширское ш., д.64, к.1;

39. Кировоградская ул., д.13, д.24;

40. Коровинское ш., д.3, д.5 – Селигерская ул.;

41. Косинское ш. – Лухмановская ул. – Красковская ул.;

42. Косинское ш. – Салтыковская ул.;

43. Крымский Вал ул., д.9, стр.45 (внутренняя сторона);

44. Кутузовский пр-кт, 9 км, (ст.м. «Славянский бульвар»);

45. Кутузовский пр-кт, вл.72;

46. Куусинена ул. д. 11;

47. Ленинский пр-кт, д. 45А;

48. Ленинский пр-кт., д.78-83;

49. Ленинский пр-кт, д.79;

50. Ленинский пр-т, д.д. 60, 61, 62, 63;

51. Липецкая ул., д.52А;

52. Ломоносовский пр-кт, д.27;

53. Маршала Захарова ул., д.16;

54. Мира пр-кт, д.109 (дублер);

55. Мира пр-кт, д.222, стр.4;

56. Мичуринский пр-кт - Ломоносовский пр-кт;

57. Мичуринский пр-кт - ул. Никулинская;

58. МКАД 21.4-21.6 км (внешняя сторона);

59. МКАД 3.8-4.0 км (внутренняя сторона);

60. МКАД 31.4-31.6 км (внешняя сторона);

61. МКАД 89.8-90.0 км (внешняя сторона);

62. Мусы Джалиля ул. – Задонский пр. – Ореховый пр.;

63. Новый Арбат, ул., д.31/12;

64. Одесская ул., д.3;

65. Панфиловсий пр-кт – Генерала Алексеева пр-кт;

66. Панфиловский пр-кт – Гоголя ул.;

67. Подрезковская 2-ая ул., д.14, стр.2;

68. Профсоюзная ул. д.144 стр.1;

69. Профсоюзная ул., д. 138;

70. Профсоюзная ул., д. 41А по ул. Ген. Тюленева;

71. Профсоюзная ул. – Островитянова ул.;

72. Рязанский пр-кт, д.103А;

73. Рязанский пр-кт, д.18;

74. Свободный пр-кт 21/2, стр.1 – Сапёрный пр-д – 5-й пр-кт Новогиреева;

75. Свободы ул., д.38;

76. Северодвинская ул., вл.20;

77. Сельскохозяйственная ул., д. 17;

78. Серпуховская застава, пл.;

79. Сущевский Вал ул., д. 24;

80. Сходненская ул., д.8;

81. Таллинская ул., д.32;

82. Ткацкая ул. – Вельяминовская ул.;

83. Трикотажный пр., д.3;

84. Фабрициуса ул. – Сходненская ул.;

85. Шереметьевская ул., д.6;

86. Шипиловская ул. - Борисовский пр.;

87. Широкая ул., д. 8;

88. Щелковское ш. – Монтажная ул. – Щелковский пр.;

89. Энтузиастов ш., д.31 – МОЖД;

90. Энтузиастов ш., д.40 – Будённого пр-кт;

91. Энтузиастов ш. – 2-ая Владимирская ул.;

92. Ярцевская ул., д.29, к.4;

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