Московская сцена

Ежегодно фестиваль знакомит слушателей с новой музыкой, в том числе написанной специально по заказу VIVACELLO. В прежние годы на фестивале состоялись мировые и российские премьеры сочинений Джованни Соллимы, Родиона Щедрина, Алексея Рыбникова, Вангелиса, Антони Жирара, Ефрема Подгайца, Павла Карманова, Александра Розенблата, Ришара Дюбюньона, Майкла Беркли, Анны Друбич, Роберто Молинелли. Главная премьера нынешнего форума – новое сочинение Гии Канчели «Т – S – D» для виолончели с оркестром, написанное для Бориса Андрианова. Оно прозвучит в программе концерта-открытия фестиваля. За дирижерский пульт оркестра «Новая Россия» встанет грузинский маэстро Николоз Рачвели, которого с автором музыки связывают давние и тесные творческие отношения: дирижер неоднократно становился первым исполнителем музыки Канчели и записал некоторые его произведения на СD.

Участниками прошедших фестивалей были Берлинский и Венский камерные оркестры, камерный оркестр «Виртуозы Москвы», ансамбли «Солисты Москвы» и SolistiDiPavia, Давид Герингас, Юрий Башмет, Наталия Гутман, Миша Майский, Александр Князев, Стивен Иссерлис, Джованни Соллима, Александр Рудин, Иван Монигетти, Йенс Петер Майнц, Энрико Диндо, Юлиан Рахлин, Сергей Накаряков, Борис Бровцын, Илья Грингольц и его квартет, Штефан Владар и другие выдающиеся исполнители.

Программа юбилейного X VIVACELLO не менее насыщенна, в ней обращения к знаковым событиям собственной истории соседствуют с премьерами, а к старым друзьям фестиваля добавятся новоприобретенные.

На открытии фестиваля 11 ноября в Большом зале МКЗ «Зарядье» наряду с мировой премьерой пьесы Канчели меломанов ждет российская премьера Концерта для виолончели с оркестром, написанного для Давида Герингаса итальянским композитором Сильвией Коласанти. Откроет программу вечера «Танец-фантазия» для симфонического оркестра Бидзины Квернадзе. Во втором отделении состоится выступление Фестивального оркестра виолончелистов. В 2008 году на фестивале «Памяти Мстислава Ростроповича», ставшем провозвестником VIVACELLO, всемирно известный виолончелист и педагог Давид Герингас собрал под своим крылом оркестр, состоящий из одних виолончелей, чтобы исполнить музыку Щедрина, Чайковского и Вила-Лобоса. На открытии Х фестиваля маэстро вновь возглавит виолончельный оркестр, который исполнит оригинальные произведения и аранжировки для ансамбля виолончелей.

14 ноября в Концертном зале Чайковского пройдет вечер камерной музыки, в программу которого вошли популярные произведения, уже звучавшие на прежних фестивалях, – первое «Элегическое трио» Рахманинова, Второй квартет Аренского и Квинтет до мажор Шуберта. В исполнении примет участие звездный состав музыкантов: Кристоф Барати, (скрипка, Венгрия), Борис Бровцын (скрипка), Максим Рысанов (альт), Борис Андрианов (виолончель), Данжуло Ишизака (виолончель, Германия) и Филипп Копачевский (фортепиано).

17 ноября, как и год назад, поклонников фестиваля ждут в Мультимедиа Арт Музее на Остоженке. На этой сцене впервые в России выступит дуэт из Германии deepstrings. Виолончелист Штефан Браун ранее уже принимал участие в программах фестиваля, а его супруге Анне-Кристин Шварц (виолончель/вокал) предстоит появиться на Vivacello впервые. Артисты предложат московской публике эксклюзивный репертуар из собственных композиций и оригинальных переработок известной музыки прошлого и настоящего.

21 ноября в Малом зале МКЗ «Зарядье» будет представлена программа из сочинений, имеющих один первоисточник – виолончельные сюиты Баха. Прелюдии ко всем шести сюитам, а также вдохновленные сюитами «Бах-вариации» литовского композитора Миндаугаса Урбайтиса уже исполнялись на II фестивале VIVACELLO. На этот раз они будут дополнены джазовыми вариациями на баховские темы Леонида Винцкевича. В «баховском марафоне» примут участие виолончелисты Борис Андрианов, Анна Кошкина, Эдгар Моро (Франция), Александр Рамм, Василий Степанов, а также Николай Винцкевич (саксофон) и Леонид Винцкевич (фортепиано).

Закроется фестиваль 23 ноября в Концертном зале им. П.И. Чайковского исполнением двух крупных сочинений – «Тройного концерта» Бетховена (солисты – пианист Алексей Володин, австрийский скрипач Юлиан Рахлин и французский виолончелист Эдгар Моро) и симфонической поэмы «Дон Кихот» Рихарда Штрауса (солисты – канадская альтистка Сара Макелрави и Борис Андрианов). Место за дирижерским пультом Российского национального оркестра займут по очереди Дмитрий Юровский и Юлиан Рахлин, которому в этот вечер предстоит выступить в двух ипостасях – солиста и дирижера.

Также в рамках фестиваля традиционно пройдет образовательная VIVACELLO-Академия, включающая мастер-классы Давида Герингаса, Данжуло Ишизаки и Эдгара Моро в Московской консерватории. Кроме того, в этом году VIVACELLO впервые в истории выходит за пределы Москвы и даже России: в рамках специальной программы фестиваля состоятся концерты в Санкт-Петербурге и Тбилиси.

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