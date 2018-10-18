Новости Москва Инфо

Самолет МЧС с семью пострадавшими в результате стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже приземлился в аэропорту Жуковский.

Борт только что совершил посадку в Жуковском. Воздушное судно еще едет по взлетно-посадочной полосе.

Ранее в МЧС сообщили, что транспортный самолет ведомства доставит в столицу из Симферополя семь человек, которые получили ранения в результате взрыва и стрельбы в Керчи. На борту самолета имеются медицинские модули, аппараты искусственного дыхания и кардиомониторы, которые позволили медикам оказать оперативную помощь раненым прямо во время полета

Стрельба и взрыв произошли в политехническом колледже в Керчи 17 октября. В результате погиб 21 человек. Около 50 пострадавших находятся в больницах.

Как установили следователи нападение совершил студент колледжа Владислав Росляков, он покончил со собой. Согласно одной из версий, мотивом преступления мог стать конфликт с преподавателями. СК также изучает версию участия Рослякова в молодежных экстремистских группировках.

По факту событий в Керчи возбуждено уголовное дело об "убийстве двух и более лиц общеопасным способом". Российские власти пообещали оказать финансовую помощь пострадавшим

.