Новости Москва Инфо

Крымские власти опубликовали реквизиты для перечисления денег для оказания помощи пострадавшим в керченском колледже.

Получателем платежа является Минфин республики (л/с №04752202460);

ИНН 9102012971;

КПП 910201001;

Банк получателя – Отделение по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка РФ;

БИК 043510001;

Счет №40101810335100010001;

КБК 82720702030020000180;

ОКТМО 35701000001.

Собранные средства направят на лечение и восстановление пострадавших.

17 октября в политехническом колледже в Керчи 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой.

Жертвами нападения стали 21 человек. Пострадали около 50, люди госпитализированы с различными травмами.

В Москву спецбортами с медицинскими модулями доставили девять пострадавших. Как рассказал Сергей Собянин, шесть детей поступили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что похороны погибших состоятся в пятницу, 19 октября

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