Новости Москва Инфо

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Открыт счет для пострадавших в Керчи
Власти Крыма объявили реквизиты для перечисления средств пострадавшим.
Крымские власти опубликовали реквизиты для перечисления денег для оказания помощи пострадавшим в керченском колледже.
Получателем платежа является Минфин республики (л/с
№04752202460);
ИНН 9102012971;
КПП 910201001;
Банк получателя – Отделение по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка РФ;
БИК 043510001;
Счет №40101810335100010001;
КБК 82720702030020000180;
ОКТМО 35701000001.
Собранные средства направят на лечение и восстановление пострадавших.
17 октября в политехническом колледже в Керчи 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой.
Жертвами нападения стали 21 человек. Пострадали около 50, люди госпитализированы с различными травмами.
В Москву спецбортами с медицинскими модулями доставили девять пострадавших. Как рассказал Сергей Собянин, шесть детей поступили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что похороны погибших состоятся в пятницу, 19 октября.
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