Новости Москва Инфо

Трагедия в Керчи стала в том числе результатом глобализации посредством Интернета. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседнии клуба «Валдай».

«Вчерашняя трагедия — это в том числе, судя по всему, результат глобализации, как ни странно. Вот в соцсетях, в Интернете мы видим, что там целые сообщества созданы, все началось с известных трагических событий в школах Соединенных Штатов», — отметил он.

По его мнению, молодые люди с неустойчивой психикой создают себе лжегероев.



По словам Путина, «мы все в целом плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире». «Не создаем нужного, интересного и полезного контента. Подростки хватают суррогат героизма. Это приводит к трагедиям подобного рода», — добавил он.



Накануне студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал в колледже бомбу и открыл стрельбу по людям. Погибли 21 человек, десятки в больницах. Случившееся не признали терактом



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