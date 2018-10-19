Начиная с августа 2017 года центры госуслуг "Мои Документы" обеспечили москвичам возможность оформления 5-летних загранпаспортов при непосредственном участии сотрудников учреждения.

Cтатистика за октябрь свидетельствует о пользе и успехе предприятия. рганизаторы в праве отметить "юбилей" этого события,

Офисы "Мои Документы" выдали больше чем двести тысяч экземпляров загранпаспортов

Удобство оформления состоит в том, что услуга позволяет получить 5-летние загранпаспорта в любой точке Москвы.

Организаторы смогли создать удобный график работы своих учреждений: ежедневно с 8 утра до 8 вечера, а флагманские офисы – с 10 утра до 10 вечера. Дополнительно планируется с февраля 2018 года оформлении 5-летнего загранпаспорта по месту пребывания срок изготовления документов сократился до трех месяцев. Граждане России, постоянно зарегистрированные на территории города Москвы, могут подать документы на оформление заграничного паспорта на 5 лет в любой удобный центр госуслуг города, и срок предоставления услуги составит 1 месяц.

До августа 2017 года сотрудники центров только принимали документы на оформление загранпаспорта, а для получения документа необходимо было обращаться к специалистам МВД, чьи службы располагаются на территории центров, но работают по графику, предусмотренному административным регламентом.

По словам начальника Управления предоставления государственных услуг Татьяны Порецковой, жители Москвы ценят данную услугу и обращаются за ней довольно часто. «Одно из основных преимуществ оформления 5-летнего заграничного паспорта в центрах госуслуг – это отсутствие необходимости подгадывать время и ориентироваться на график работы сотрудников МВД. График работы и расположение наших центров позволяет выбрать самое удобное для посещения время, без ущерба для работы и других повседневных дел», – отмечает Татьяна.

Оформление документов в центрах госуслуг – удобный и быстрый процесс. За один визит в центр можно обратиться сразу за несколькими государственными услугами и дополнительными сервисами. В каждом центре есть возможность сделать копию документа, фотографию, оплатить пошлину, распечатать документы с флешки, выпить кофе или перекусить

.