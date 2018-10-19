Четыре московских площадки предоставили свою территорию для проведения фестиваля "Золотая осень", который решено продлить до конца октября

Об этой просьбе посетителей фестиваля сообщили представители правительства Москвы, как и о своем положительном решении по этому вопросу

Фестиваль предоставил возможность дегустации блюд осеннего рациона продуктов любителям кулинарного искусства и бесплатные мастер-классы. На площадках можно выбрать лучшие продукты великолепного качества

Овощи и фрукты, рыба и мясо, сыр и молочные продукты привлекли огромное количество потребителей продукции

Организаторы фестиваля пошли на встречу желанию большинства городских жителей и четыре площадки продолжат свою работу до 31 октября

Кулинарный фестиваль пройдет на бульваре Дмитрия Донского и Ореховом, на улицах Профсоюзная и Городецкая

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