Московская жизнь
Золотая осень в Москве
Продолжается фестиваль "Золотая осень" по многочисленным просьбам столичных жителей.
Четыре московских площадки предоставили свою территорию для проведения фестиваля "Золотая осень", который решено продлить до конца октября
Об этой просьбе посетителей фестиваля сообщили представители правительства Москвы, как и о своем положительном решении по этому вопросу
Фестиваль предоставил возможность дегустации блюд осеннего рациона продуктов любителям кулинарного искусства и бесплатные мастер-классы. На площадках можно выбрать лучшие продукты великолепного качества
Овощи и фрукты, рыба и мясо, сыр и молочные продукты привлекли огромное количество потребителей продукции
Организаторы фестиваля пошли на встречу желанию большинства городских жителей и четыре площадки продолжат свою работу до 31 октября
Кулинарный фестиваль пройдет на бульваре Дмитрия Донского и Ореховом, на улицах Профсоюзная и Городецкая.
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