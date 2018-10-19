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Автомагистраль

Съемки стали причиной ограничения движения

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Съемки стали причиной ограничения движения

Информационный Центр Правительства Москвы 19 октября 2018г., 15:03

В Хамовниках 22 октября изменится движение автомобильного транспорта

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Движение на участках двух улиц в Хамовниках ограничат 22 октября из-за съемок фильма. Об этом 19 октября сообщил информационный центр транспортного комплекса Москвы.

«Ограничения движения в связи со съемками кинофильма будут действовать 22 октября на ул. Хамовнический Вал в районе д. 5 на Новолужнецком проезде с 6:00 до 11:00 на двух крайних правых полосах; на ул. Хамовнический Вал в районе д. 40, стр. 2 с 10:00 до 15:00 на одной крайней правой полосе», - отмечается в СМИ.

Также 22 октября движение ограничат на Лужнецкой набережной в районе д. 15А на Новолужнецком проезде с 14:00 до 19:30 на одной крайней левой полосе

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