Автомагистраль

Движение на участках двух улиц в Хамовниках ограничат 22 октября из-за съемок фильма. Об этом 19 октября сообщил информационный центр транспортного комплекса Москвы.



«Ограничения движения в связи со съемками кинофильма будут действовать 22 октября на ул. Хамовнический Вал в районе д. 5 на Новолужнецком проезде с 6:00 до 11:00 на двух крайних правых полосах; на ул. Хамовнический Вал в районе д. 40, стр. 2 с 10:00 до 15:00 на одной крайней правой полосе», - отмечается в СМИ.



Также 22 октября движение ограничат на Лужнецкой набережной в районе д. 15А на Новолужнецком проезде с 14:00 до 19:30 на одной крайней левой полосе



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