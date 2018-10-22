Автомагистраль

Cтартует салон. Сегодня первый день проведения экспозиции. До 25 октября в Крокус Экспо проводится второй автосалон

Экспонатами русских компаний КамАЗ и Группы ГАЗ рынок уже оснащен

На выставке представлены электробусы, прошедшие период тестирования и поставка которых в Москву уже идет

Модель будущего является объектом вожделения многими. Ведь посетители увидят не только экологически чистое средство передвижения, но и экземпляр нового поколения автобусов со сверх быстрой подзарядкой

Впервые инновационный транспорт вышел на маршрут № 73 от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева 1 сентября. Сегодня на линии курсируют 10 электробусов – ежедневно они перевозят более 5 тысяч человек.

Московские электробусы вмещают 85 пассажиров, имеют 30 мест для сидения и низкий уровень пола. Наличие пандуса (аппарели) и накопительная площадка обеспечивают высокий комфорт для всех пассажиров, включая маломобильных. Салон оснащен системами климат-контроля, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi.

Электрический транспорт в столицу поставляют производители КамАЗ и ГАЗ. Каждый из них до конца марта 2019 года поставит по 100 электробусов и 31 зарядной станции. По условиям сервисных контрактов, производители обеспечивают полную функциональность подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.

Busworld Russia powered by Autotrans - единственная специализированная выставка автобусной техники в России. В 2018 году размер общей площади экспозиции превысит 9 000 м2. На выставочной площадке разместятся 84 компании– производителя междугородних и городских автобусов, электробусов, автобусов малого и особого малого класса, беспилотного пассажирского транспорта, автобусов специального назначения, комплектующих и запасных частей, шин, смазочных материалов, инструмента и ремонтного оборудования, систем навигации и безопасности из 14 стран мира. Российские производители автобусов и автокомпонентов будут представлены компаниями: КАМАЗ, НЕФАЗ, Volgabus, Русские Автобусы Группа Газ, Коммерческие автомобили Группа Газ, Завод кондиционеров Август, ПК Транспортные системы, Спецавтоинжиниринг, Фесто РФ, Бус Моторс и другими. Также участвуют компании из Республики Беларусь, Турции, Германии, Италии, Франции, Португалии, Китая и др. стран



.