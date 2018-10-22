Автомагистраль
Транспот:Мечты о совмещении экологической чистоты транспорта со сверх мощной подзарядкой сбылись
Крокус Экспо предоставит свою территорию для проведения 23-25 октября второго автосалона на международном уровне.
Cтартует салон. Сегодня первый день проведения экспозиции. До 25 октября в Крокус Экспо проводится второй автосалон
Экспонатами русских компаний КамАЗ и Группы ГАЗ рынок уже оснащен
На выставке представлены электробусы, прошедшие период тестирования и поставка которых в Москву уже идет
Модель будущего является объектом вожделения многими. Ведь посетители увидят не только экологически чистое средство передвижения, но и экземпляр нового поколения автобусов со сверх быстрой подзарядкой
Впервые инновационный транспорт вышел на маршрут № 73 от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева 1 сентября. Сегодня на линии курсируют 10 электробусов – ежедневно они перевозят более 5 тысяч человек.
Московские электробусы вмещают 85 пассажиров, имеют 30 мест для сидения и низкий уровень пола. Наличие пандуса (аппарели) и накопительная площадка обеспечивают высокий комфорт для всех пассажиров, включая маломобильных. Салон оснащен системами климат-контроля, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi.
Электрический транспорт в столицу поставляют производители КамАЗ и ГАЗ. Каждый из них до конца марта 2019 года поставит по 100 электробусов и 31 зарядной станции. По условиям сервисных контрактов, производители обеспечивают полную функциональность подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.
Busworld Russia powered by Autotrans - единственная
специализированная выставка автобусной техники в России. В 2018 году размер
общей площади экспозиции превысит 9 000 м2. На выставочной площадке разместятся
84 компании– производителя междугородних и городских автобусов, электробусов,
автобусов малого и особого малого класса, беспилотного пассажирского
транспорта, автобусов специального назначения, комплектующих и запасных частей,
шин, смазочных материалов, инструмента и ремонтного оборудования, систем
навигации и безопасности из 14 стран мира. Российские производители автобусов и
автокомпонентов будут представлены компаниями: КАМАЗ, НЕФАЗ, Volgabus, Русские
Автобусы Группа Газ, Коммерческие автомобили Группа Газ, Завод кондиционеров
Август, ПК Транспортные системы, Спецавтоинжиниринг, Фесто РФ, Бус Моторс и
другими. Также участвуют компании из Республики Беларусь, Турции, Германии,
Италии, Франции, Португалии, Китая и др. стран
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