В Кремле отвергают обвинения со стороны США в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Дмитрий Песков выразил озабоченность этой ситуацией, сказав отдельно о том, что такие шаги на международном уровне делают мир опаснее

В Кремле не согласны с тем, что Россия нарушает условия ДРСМД.

"Россия была и остается приверженной положениям этого договора. И мы считаем, что намерение выйти из этого документа, конечно, вызывает обеспокоенность", – сказал Песков, передает РИА Новости.

На прошлой неделе Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД, поскольку Россия, по его мнению, нарушает его условия

Ранее постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон заявила, что Вашингтон всерьез может уничтожить российские ракеты наземного базирования. Якобы они являются нарушением условий ДРСМД.

По договору ДРСМД (подписан в 1987 году), сторонам запрещено иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия 500-5500 километров. В последние годы Россия и США взаимно обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД

.