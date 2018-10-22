Будем здоровы

Ученые из Университета Страны Басков в Испании обнаружили необычный способ диагностики онкологических заболеваний.

Генетики и онкологи Университета Страны Басков на севере Испании заявили, что для ранней диагностики онкологических заболеваний достаточно использовать обычную воду.

Два вида антигенов Tn, которые обнаруживаются в 9 случаях диагностики онкологии из 10, могут служить абсолютно достоверными биомаркерами для выявления поражённых тканей

При взаимодействии с водой оба вида антигенов Tn вступали в характерную реакцию — первый принимал жёсткую форму в растворе, а второй становился более мягким.

Ученые уверены, что способ отслеживания эволюции молекулы Tn позволяет не только обнаружить заболевание, но и точно определить стадию его развития.

Теперь исследователи планируют разработать терапию против рака за счет разработки синтетического аналога антигена Tn

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