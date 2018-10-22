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Московская жизнь

Десятки тысяч тюльпанов высадят на улицах района 'Якиманка'

Десятки тысяч тюльпанов высадят на улицах района "Якиманка"

Информационный Центр Правительства Москвы 22 октября 2018г., 16:10

Реализовать планы по благоустройству одного из районов Москвы решено в октябре 2018

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В районе Якиманка высадят порядка 25 тысяч тюльпанов

В октября в столичном районе Якиманка высадят порядка 25 тысяч тюльпанов.

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Выполнение планов по высадке тюльпанов запланировано на 22 октября

«Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» в районе Якиманка с 22 октября приступят к посадке луковиц тюльпанов. Планируется, что всего на территории района будет высажено 25 тыс. растений по 49 адресам. На территории района высадят желтые и фиолетовые бахромчатые тюльпаны, Дарвиновы гибриды желто-красные, сорта триумф бордовый, белый и желтый», - говорится в CМИ

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