Московская жизнь
Десятки тысяч тюльпанов высадят на улицах района "Якиманка"
Реализовать планы по благоустройству одного из районов Москвы решено в октябре 2018.
В районе Якиманка высадят порядка 25 тысяч тюльпанов
В октября в столичном районе Якиманка высадят порядка 25 тысяч тюльпанов.
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Выполнение планов по высадке тюльпанов запланировано на 22 октября
«Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» в районе Якиманка с 22 октября приступят к посадке луковиц тюльпанов. Планируется, что всего на территории района будет высажено 25 тыс. растений по 49 адресам. На территории района высадят желтые и фиолетовые бахромчатые тюльпаны, Дарвиновы гибриды желто-красные, сорта триумф бордовый, белый и желтый», - говорится в CМИ.
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