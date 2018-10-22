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Автомагистраль

Интеллектуализация транспортной системы столицы

Интеллектуализация транспортной системы столицы

Информационный Центр Правительства Москвы 22 октября 2018г., 16:49

Лидером в применении интеллектуальной транспортной системы стала столица РФ

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Москва - один из лидеров по цифровизации системы общественного транспорта и движения на улицах города. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, Москва является одним из лидеров по интеллектуальной транспортной системе, которая включает и диспетчеризацию общественного транспорта, обеспечивает движение потока на улицах Москвы.

«С каждым годом объем ввода новых станций метро не уменьшается, а увеличивается. Задачи ставим гигантские. Метро строится не только под землей, но и над ней. Московское центральное кольцо - по сути дела часть метрополитена. Нужно сказать, протяженность метро увеличилась на 50%», - сказал столичный градоначальник

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