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Московская жизнь

Cеребристая луна на высоте четырех метров будет находиться на Шелепихинской набережной

Фото: stroi.mos.ru

Cеребристая луна на высоте четырех метров будет находиться на Шелепихинской набережной

Информационный Центр Правительства Москвы 22 октября 2018г., 17:05

Огромное изображение луны асположилось недалеко от центра "Москва-Сити"

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Авторский арт-объект в виде четырехметровой луны появился на Шелепихинской набережной около делового центра «Москва-Сити».

«Он оформлен зеркальной мозаикой, а благодаря трем установленным лесенкам все желающие смогут прикоснуться к луне и сфотографироваться», – сказал К. Тимофеев.

Арт-объект имеет предпосылки для того, чтобы стать символом нового общественного пространства, благоустройство которого осуществляет инвестор в рамках строительства жилого квартала «Сердце столицы»

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