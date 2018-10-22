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Московская жизнь
Cеребристая луна на высоте четырех метров будет находиться на Шелепихинской набережной
Огромное изображение луны асположилось недалеко от центра "Москва-Сити".
Авторский арт-объект в виде четырехметровой луны появился на Шелепихинской набережной около делового центра «Москва-Сити».
«Он оформлен зеркальной мозаикой, а благодаря трем установленным лесенкам все желающие смогут прикоснуться к луне и сфотографироваться», – сказал К. Тимофеев.
Арт-объект имеет предпосылки для того, чтобы стать символом нового общественного пространства, благоустройство которого осуществляет инвестор в рамках строительства жилого квартала «Сердце столицы».
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