Здесь интересно

Экспозиция "Сокровища музеев России" откроется в Манеже 4 ноября в рамках XVII церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь - ко Дню народного единства", говорится в сообщении организаторов выставки.

"В рамках XVII церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь - ко Дню народного единства" будет представлена беспрецедентная по своему масштабу экспозиция "Сокровища музеев России". Под крышей Манежа будет собрано около 280 самых значимых экспонатов из 50 музеев России. Это произведения нескольких столетий: от икон эпохи Рюриковичей до ХХ века", - говорится в сообщении.

Гости выставки смогут увидеть иконы и парсуны XVII века, а также редко покидающие региональные музеи полотна великих художников, в том числе Брюллова, Айвазовского, Репина, Серова, Кустодиева и многих других. На выставке будут представлены все жанры живописи: портрет, пейзаж от севера до юга России, городской пейзаж, исторические полотна. Свои экспонаты представят десятки музеев от Калининграда до Владивостока, отмечают организаторы.

"В рамках экспозиции для всех возрастных групп будет организована насыщенная экскурсионная и образовательная программа, подготовленная Министерством культуры РФ, историческим парком "Россия - Моя история", Государственной Третьяковской галереей и РОСИЗО", - говорится в сообщении.

Ожидается, что на открытии выставки будут присутствовать президент России Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Экспозиция будет доступна для посетителей с 4 по 25 ноября

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