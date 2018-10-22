Происшествия

Подозрение на хищение в крупных размерах со стороны проректора МГТУ возникло в связи со следственным разбирательством



Попавшим под подозрение в совершении преступленияявляетяс проректор МГТУ имени Баумана Евгений Старожук, его подозревают в крупном хищении

По версии следствия, он нарушил условия госконтракта по созданию определенного сплава на 500 миллионов рублей. В то же время адвокат проректора Сурен Аванесян утверждает, что сплав создан и запатентован, что доказывает наличие ряда необходимых документов.

Фигурантом данного дела также является генеральный директор компании "Вторцветмет" Олег Гарин. Статья по факту крупного хищения предусматривает наказание до десяти лет колонии

В настоящее время Евгений Старожук по прежнему занимает должность проректор МГТУ имени Баумана. Судебное разбирательство в его отношении началось после жалобы, поступившей от компании – конкурента, проигравшей МГТУ в конкурсе на создание сплава

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