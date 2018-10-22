Cпорт
В команде "Спартак" уволен тренер
Главный тренер Массимо Каррера освобожден от этой должности.
Совет директоров "Спартака" принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо. Об этом сообщается в официальном Twitter клуба.
Накануне футболситы "Спартака" проиграли «Арсеналу» (2:3) в 11-м туре премьер-лиги на «Открытие Арене». Это поражение стало для команды третьим подряд в чемпионате на домашнем стадионе, напоминает "Советский спорт".
После 11 туров «Спартак» набрал 18 очков и занимает шестое место в турнирной таблице
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Каррера возглавил "Спартак" летом 2016 года и стал первым в истории команды иностранным специалистом, которому удалось в своем дебютном сезоне завоевать золото чемпионата России. До Карреры "Спартак" выигрывал золотые медали чемпионата страны в 2001 году
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