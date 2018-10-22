Совет директоров "Спартака" принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо. Об этом сообщается в официальном Twitter клуба.

Накануне футболситы "Спартака" проиграли «Арсеналу» (2:3) в 11-м туре премьер-лиги на «Открытие Арене». Это поражение стало для команды третьим подряд в чемпионате на домашнем стадионе, напоминает "Советский спорт".

После 11 туров «Спартак» набрал 18 очков и занимает шестое место в турнирной таблице



Каррера возглавил "Спартак" летом 2016 года и стал первым в истории команды иностранным специалистом, которому удалось в своем дебютном сезоне завоевать золото чемпионата России. До Карреры "Спартак" выигрывал золотые медали чемпионата страны в 2001 году

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