Тренер сборной России Мирослав Ромащенко комментировал эту информацию.

Московский "Спартак" приступил к поиску нового главного тренера после увольнения итальянского специалиста Массимо Карреры. На данный момент в списке кандидатов числится лишь один тренер – Станислав Черчесов, который сейчас руководит сборной России

«Может ли Черчесов совмещать работу в клубе и сборной? Это какой-то гипотетический вопрос, поэтому ничего хорошего вам не скажу», - так прокомментировал возможное совмещение постов тренером вице-президент РФС Сергей Анохин.

В свою очередь тренер сборной России Мирослав Ромащенко, комментируя эту информацию, заявил, что впервые об этом слышит.

«Черчесов в «Спартаке»? Первый раз это слышу. Ничего не знаю и не могу сказать, извините», — заявил Ромащенко «Чемпионату».

Напомним, Черчесов уже возглавлял «Спартак» в период с 2007 по 2008 год. Под его руководством красно-белые стали серебряными призёрами чемпионата России в сезоне-2007.

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