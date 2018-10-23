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Автомагистраль
Изменится направление движения по Сходненской улице
27 октября произойдут изменения в направлении движения в СЗАО.
Измененная схема движения используется на Сходненской улице
с 27 октября. В Северо-Западном округе одна из улиц будет отчасти
перекрыта
Сотрудники стройкомплекса информируют об ограничениях по направлению от Сходненской улицы д.37 к Нелидовской улице. На этом отрезке пути вводится одностороннее направление движения
На данном участке изменение схемы движения повысит уровень безопасности дорожного движения, в том числе вблизи детского учебного учреждения путем сокращения количества конфликтных точек на перекрестках и пересечениях.
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