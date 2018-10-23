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Автомагистраль

Изменится направление движения по Сходненской улице

Фото: РИА Новости/Григорий Собченко

Изменится направление движения по Сходненской улице

Информационный Центр Правительства Москвы 23 октября 2018г., 12:45

27 октября произойдут изменения в направлении движения в СЗАО

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Измененная схема движения используется на Сходненской улице с 27 октября. В Северо-Западном округе одна из улиц будет отчасти перекрыта
 
Сотрудники стройкомплекса информируют об ограничениях по направлению от  Сходненской улицы д.37 к Нелидовской улице. На этом отрезке пути вводится одностороннее направление движения

На данном участке изменение схемы движения повысит уровень безопасности дорожного движения, в том числе вблизи детского учебного учреждения путем сокращения количества конфликтных точек на перекрестках и пересечениях

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