Автомагистраль

Парковка в Москве будет бесплатной 4 и 5 ноября в связи с празднованием Дня народного единства

"Традиционно парковка на улицах Москвы бесплатна по воскресеньям", – напомнил собеседник портала. Он уточнил, что накануне праздников – 3 ноября – автомобилистам придется заплатить за парковку, как в обычные субботы. При этом в понедельник, 5 ноября, пользоваться услугами столичных парковок можно будет бесплатно, потому что "на этот день перенесен выходной в соответствии с постановлением правительства РФ".

В контакт-центре "Московский транспорт" также предупредили, что 4 и 5 ноября плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме по действующим тарифам. Следующие парковочные каникулы начнутся в Москве в новогодние праздники. Они продлятся с 30 декабря по 8 января

Ранее столичных водителей предупредили, что период приоритетного продления парковочных абонементов на ноябрь близится к завершению. Продлить абонементы на парковки со шлагбаумами в приоритетном порядке можно не позднее, чем за пять дней до конца октября – до 26 октября

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