Вышел в свет энциклопедический словарь биографий современников «Вся Россия – XXI век»

В рамках общероссийского издательского проекта в августе 2018 г. вышел в свет «Энциклопедический словарь биографий современников «Вся Россия - XXI век», Москва - 2018».

Выпустив 19 томов в регионах России, творческая группа приступила к публикации о Москве. Московским городской совет ветеранов поддержал ООО «Союз- Планета-1», на чьей издательской площадке осуществлялась работа.

Энциклопедия представляет собой полноцветное издание альбомного формата, в твердом переплете, общим объемом 424 страницы. Пилотный тираж - 3000 экз.

Книгу открывает Вступительное слово советского и российского государственного деятеля, председателя МГСВ Долгих Владимира Ивановича.

Далее в алфавитном порядке размещены биографические статьи 70 человек - героев нашего времени, в число которых входят:

- Почетные граждане города Москвы,

- ветераны Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, военачальники

- государственные деятели и министры советской эпохи, руководители регионов,

- члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ,

- депутаты Государственной думы,

- руководители и члены общественных организаций,

- Герои Социалистического Труда, Герои России, Герои Труда РФ, лауреаты Государственных премий,

- выдающиеся деятели здравоохранения, культуры, искусства, науки и образования, академики РАН, олимпийские чемпионы, заслуженные тренеры СССР и России.

Председатель Союза писателей России Ганичев Валерий Николаевич, подведя итоги двадцатилетней работы творческого коллектива, в июне 2018 г. дал высокую оценку данному проекту: «От этой работы веет великим духом созидания. Вышедшая книга о москвичах, ее концепция и настрой, судьбы ее героев показывают нам направление, по которому следовало бы идти и дальше: уважению и любви к историческому прошлому страны и признанию великой миссии России»

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