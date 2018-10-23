Капитан «Реала-Мадрида» Серхио Рамос во время тренировки со злости запустил мячом в молодого одноклубника Серхио Регилона.

Отмечается, что Рамос был недоволен действиями 21-летнего партнёра Регилона. В результате чего взял мяч и ударил одноклубника. После окончания занятия защитник снова пнул мячом в 21-летнего футболиста

Позднее Рамос извинился за свое нападение.

«Хотя так и кажется на первый взгляд, это довольно обычная ситуация. Но это не оправдание, я не должен был так реагировать. Мы всегда боремся до конца, правда, Реги?» — написал Рамос в твиттере

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