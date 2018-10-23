версия для печати
Cпорт
Серхио Рамос погорячился
На тренировке капитан сборной Реал-Мадрид напал на одноклубника.
Капитан «Реала-Мадрида» Серхио Рамос во время тренировки со злости запустил мячом в молодого одноклубника Серхио Регилона.
Отмечается, что Рамос был недоволен действиями 21-летнего партнёра Регилона. В результате чего взял мяч и ударил одноклубника. После окончания занятия защитник снова пнул мячом в 21-летнего футболиста
Позднее Рамос извинился за свое нападение.
«Хотя так и кажется на первый взгляд, это довольно обычная ситуация. Но это не оправдание, я не должен был так реагировать. Мы всегда боремся до конца, правда, Реги?» — написал Рамос в твиттере.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.