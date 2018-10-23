Застуканный ранее в бане с "проституткой" спортсмен отметился постом в Instagram, чем вызвал негативную реакцию дочери итальянского специалиста.

Накануне стало известно об отставке с поста главного тренера "Спартака" Массимо Карреры. Это произошло из-за того, что "красно-белые" проиграли тульскому "Арсеналу" со счетом 2:3 в матче РФПЛ

После этого в эпицентре скандала оказался футболист московского клуба Денис Глушаков, написавший пост в Instagram и спровоцировавший бурную реакцию общественности.

Напомним, что ранее Глушакова отстранили от основного состава "Спартака" после того, как он лайкнул публикацию с критикой в адрес Карреры, но информация об отставке тренера, видимо, побудила футболиста забыть старые обиды, и он написал пост со словами благодарности в адрес специалиста

"Хочу поблагодарить Массимо Каррера за чемпионский сезон. Именно с этим тренером мы добились долгожданного успеха в чемпионате. Уверен, что у него все будет хорошо!" - говорится в публикации Глушакова.

Слова спортсмена вызвали гневную реакцию у дочери Карреры. "Ты серьезно?" - написала Франческа к публикации игрока

Позднее Глушаков удалил пост дочери Карреры.

Напомним, конфликт главного тренера "Спартака" с Глушаковым и защитником Андреем Ещенко возник из-за того, что игроки команды поставили лайк под стихотворением актера Дмитрия Назарова про отставку Карреры. За это оба футболиста отправились в молодежную команду.

«Я не знаю точно, но уверена, что он — одна из проблем», — написала Каррера-младшая в Twitter, отвечая на вопрос одного из фанатов, является ли Глушаков причиной отставки специалиста.

За последнее время Денис Глушаков не раз становился участником скандальных ситуаций. Кроме описанных выше событий, не так давно его жена Дарья застукала его в бане с неизвестной девушкой. Видеозапись момента была опубликована в Сети и вызвала волну общественного порицания.

Отметим, что в настоящее время на пост главного тренера столичной команды вместо итальянского специалиста рассматриваются сразу несколько кандидатур, среди которых сразу несколько бывших спартаковцев: тренер сборной России Станислав Черчесов, тренер "Ростова" Валерий Карпин и экс-тренер самарских "Крыльев Советов" Андрей Тихонов.

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