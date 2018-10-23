Здесь интересно

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Идет подготовка к акции "Ночь искусств"
Цель акции в осуществлении активного взаимодействия поколений.
Темой культурно-образовательной акции «Ночь искусств»,
которая пройдет 4 ноября 2018 года станет взаимодействие поколений. Об этом 23
октября сообщил руководитель Департамента культуры Москвы Александр
Кибовский.
«Акция 4 ноября проходит по всему городу. Она ориентирована на то, чтобы интегрировать искусство в неожиданные форматы, в неожиданные места, подчеркнуть, что искусство - самый универсальный язык. В этом году мы решили откликнуться на общее внимание к разнице поколений и провести взаимодействие между ними. Искусство объединяет, и мы захотели, чтобы эта поколенческая стереотипная разница была преодолена в рамках этих мероприятий, которые мы предлагаем провести», - подчеркнул Александр Кибовский.
Он также напомнил, что акция пройдет в столице в шестой раз и что в ней примут участие музеи, театры, культурные центры и библиотеки, которые готовят для своих посетителей бесплатные мероприятия.
«Специальная программа акции будет проходить на шести площадках, в том числе на Рижском и Киевском вокзалах, в музее Останкинской телебашни и в Московском планетарии. С 23 октября полную программу «Ночи искусств-2018» можно найти на сайте акции», - заключил Александр Кибовский
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